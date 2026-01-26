شكرا لقرائتكم خبر صياغة سردية المستقبل.. المنتدى السعودي للإعلام 2026 يجمع أقطاب الدبلوماسية والتحليل السياسي لرسم خارطة الخطاب الإقليمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في زمن تتنافس فيه الروايات على تشكيل الوعي العام، تطرح جلسة حوارية بعنوان "بين التحليل السياسي والدبلوماسية العامة: مستقبل الخطاب حول المنطقة"، ضمن جلسات المنتدى السعودي للإعلام 2026، سؤالًا مركزيًا عن الكيفية، التي يتكون بها الخطاب المتداول حول الشرق الأوسط، ومن يملك أدوات صياغته، وتضع الجلسة العلاقة المتداخلة بين الإعلام والتحليل السياسي والدبلوماسية العامة تحت المجهر، بحثًا عن خطاب أكثر فهمًا للمنطقة، وأكثر قدرة على التواصل، وأكثر تماسًا مع التحولات المتسارعة التي تعيد ترتيب الأولويات داخل المنطقة وخارجها.

وينطلق محور "الإعلام وصياغة السرديات حول الشرق الأوسط" من حقيقة أن السردية لا تُبنى بالوقائع وحدها، بل بطريقة تقديمها، وباللغة التي تُنتقى لها، وبالزوايا التي تتقدم على غيرها. هنا تتبدّى حساسية دور الإعلام في توجيه بوصلة الانتباه: أي ملفات تتصدر، وأي سياقات تُستدعى، وأي مفردات تُكرّس صورة ذهنية بعينها عن المنطقة، ومع اتساع منصات النشر وتعدد مصادر التأثير، تتزايد أهمية الوعي بقواعد صناعة السرد، وبما يتركه الاختزال أو التعميم من آثار على فهم الجمهور للتحولات السياسية والأمنية والاجتماعية التي تعيشها المنطقة.

وفي محور "الدبلوماسية العامة كأداة لبناء التواصل"، تقترب الجلسة من الدبلوماسية بوصفها خطابًا يتجاوز البيانات الرسمية إلى بناء جسور تواصل تتوجه للناس بقدر ما تتوجه للنخب. الدبلوماسية العامة، في هذا التصور، تعمل على تقديم رواية مقنعة ومفهومة عن الخيارات والسياسات، وتعزيز مساحة التفاعل مع الخارج عبر أدوات متعددة. ثم يظهر محور "التحليل السياسي كجسر لفهم أعمق" بوصفه المسار الذي يربط بين الخبر المجرد ومعناه، وبين الحدث وسياقه، وبين التصريح ودلالاته، والتحليل هنا يضيء مناطق الالتباس، ويمنح الجمهور إطارًا لفهم أوسع للمنطقة، قبل الانتقال إلى سؤال "مستقبل الخطاب حول المنطقة"، حيث تتقاطع العناصر الثلاثة: إعلام يصوغ سرديات، ودبلوماسية تبني تواصلًا، وتحليل يمنح عمقًا وتفسيرًا.

وتستند الجلسة إلى خبرات متحدثين يجمعون بين العمل الدبلوماسي، والاشتغال بالسياسات العامة، والقراءة السياسية للمنطقة، ويبرز اسم مايكل راتني بوصفه دبلوماسيًا أميركيًا مخضرمًا خدم لأكثر من ثلاثة عقود، وكان آخر مناصبه سفير الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، وشغل سابقًا منصب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، إضافة إلى مهام في عدة عواصم، وإلى جانب مساره الدبلوماسي، عمل أكاديميًا في تدريس القيادة، وتولى عمادة كلية دراسات اللغات بوزارة الخارجية الأميركية، ويشغل حاليًا منصب مستشار أول في Center for Strategic and International Studies، مع إجادته العربية والفرنسية، ما يضيف إلى النقاش زاوية ميدانية ومعرفية في آن واحد.

ويشارك تشارلز حلّاب بصفته الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال السعودي–الأميركي، ومؤسس شركة Barrington Global للاستشارات القانونية والاستراتيجية، بخبرة تتجاوز 25 عامًا في تقاطع القانون والأعمال والسياسات العامة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط، مع تركيز خاص على المملكة العربية السعودية، ويُعرف بنهجه المتعدد التخصصات القائم على النزاهة وبناء الشراكات عالية الأثر، إلى جانب خبرته في قيادة مبادرات وممارسات رئيسية في شركتي Baker McKenzie وMayer Brown، خصوصًا في مجالات الشرق الأوسط والمشاريع المشتركة والاستدامة، مع حمله درجتي JD وMBA من جامعة جورجتاون. كما يحضر علي الشهابي بخلفيته كمصرفي سعودي سابق شغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية في مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي لمدة عشر سنوات، ويعمل حاليًا كاتبًا ومعلقًا في الشؤون السياسية، وهو مؤسس معهد أبحاث الجزيرة العربية (Arabia Foundation) في واشنطن، وعضو في المجلس الاستشاري لشركة نيوم، بما يتيح قراءة تجمع بين الخبرة المؤسسية والاشتغال التحليلي.

ويقود الحوار كون كوغلين، بوصفه واحدًا من أبرز الصحفيين البريطانيين المتخصصين في النزاعات العالمية والأمن الدولي والشرق الأوسط، مع كتابة تمتد إلى The Daily Telegraph وعدد من المنصات العالمية، من بينها Wall Street Journal وThe Spectator، وخبرة واسعة في البث الإذاعي عبر أمريكا وبريطانيا وأوروبا والشرق الأوسط. كما يعزز حضوره كمؤلف لكتب تصدّرت قوائم الأكثر مبيعًا عالميًا، من أبرزها "صدام: الحياة السرية" الذي تصدر قائمة New York Times، وآخرها "الأسد: انتصار الطغيان" الصادر عام 2023، بما يجعله مديرًا قادرًا على إدارة نقاش يمسك بخيوط السرد السياسي دون أن يفلت منه إيقاع الأسئلة الصعبة.

وتراهن الجلسة على إعادة ضبط بوصلة الخطاب حول المنطقة عبر معادلة واضحة: إعلام واعٍ بمسؤولية السرديات، ودبلوماسية عامة تتقن بناء التواصل، وتحليل سياسي يضيف عمقًا بدل الضجيج، وفي قلب المنتدى السعودي للإعلام الذي ينعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير المقبل بالعاصمة الرياض، يصبح السؤال عن مستقبل الخطاب حول الشرق الأوسط اختبارًا للقدرة على فهم المنطقة كما هي، وعلى تقديمها للعالم بخطاب أكثر اتزانًا، وأكثر اتصالًا بالواقع، وأكثر حساسية لتعقيداتها.