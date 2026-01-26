شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض البيتكوين قرب أدنى مستوى في شهر بفعل عمليات تصفية حديثة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداولت عملة بيتكوين قرب أدنى مستوياتها في شهر واحد يوم الاثنين، مواصلة خسائر حادة تكبدتها الأسبوع الماضي، في وقت ظل فيه المستثمرون حذرين قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبعد موجة واسعة من عمليات التصفية التي اجتاحت أسواق العملات الرقمية ذات الرافعة المالية.

وسُجل تداول أكبر عملة رقمية في العالم بانخفاض نسبته 0.2% عند 80,185.6 دولار بحلول الساعة 03:05 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (08:05 بتوقيت غرينتش).

وتراجعت بيتكوين بأكثر من 6% خلال الأسبوع الماضي، في إطار موجة عزوف أوسع عن المخاطر في الأسواق المالية، مدفوعة بتصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية العالمية، وتقلبات حادة في أسواق الصرف الأجنبي، إضافة إلى تذبذب عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

عمليات التصفية وحذر الفيدرالي يضغطان على أسواق العملات الرقمية

تفـاقمت موجة البيع التي شهدها الأسبوع الماضي بفعل عمليات تصفية قسرية في أسواق المشتقات، حيث جرى فك مراكز ذات رافعة مالية مرتفعة بوتيرة سريعة.

ووفقًا لبيانات السوق، تمت تصفية مراكز عملات رقمية ذات رافعة مالية تتجاوز قيمتها مليار دولار خلال موجة الاضطراب الأخيرة، وكانت رهانات الشراء على بيتكوين تمثل الحصة الأكبر من الخسائر. وعادة ما تؤدي مثل هذه التصفية إلى تضخيم التراجعات السعرية، إذ تُغلق المراكز تلقائيًا، ما يضيف زخمًا هبوطيًا إضافيًا.

وكانت بيتكوين قد سجلت ارتفاعًا قويًا في وقت سابق من العام، مستفيدة من توقعات بتيسير السياسة النقدية الأمريكية واستمرار التدفقات إلى المنتجات المتداولة الفورية في البورصات. إلا أن المعنويات تحولت إلى الحذر مع إعادة المستثمرين تقييم آفاق أسعار الفائدة وتقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر، وسط تحركات حادة في أسواق العملات والسندات.

ويتجه تركيز الأسواق الآن بشكل واضح إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يستمر يومين ويُختتم يوم الأربعاء. ويتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، غير أن المتعاملين سيراقبون عن كثب تصريحات رئيس المجلس جيروم باول بحثًا عن مؤشرات بشأن توقيت وحجم أي خفض محتمل لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

كما يركز المستثمرون على أي إشارات تتعلق بأوضاع السيولة والميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، وهما عاملان يُنظر إليهما على أنهما من المحركات الرئيسية لأداء سوق العملات الرقمية.

وفي عامل إضافي يزيد من حالة عدم اليقين، يترقب المتعاملون إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقب عن مرشحه لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل. ويُنظر إلى هذا التعيين على أنه قد يكون مؤثرًا في توجهات السياسة النقدية المستقبلية، لا سيما إذا اعتُبر أن القيادة الجديدة أكثر ميلاً للتيسير أو أكثر توافقًا مع أولويات الإدارة الاقتصادية.

أسعار العملات الرقمية اليوم: العملات البديلة تواصل التراجع

تراجعت معظم العملات الرقمية البديلة أيضًا يوم الاثنين، مواصلة خسائرها في ظل أجواء الحذر السائدة في الأسواق.

وانخفضت ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، إيثيريوم، بنسبة 1.5% إلى 2,897.92 دولار.

كما تراجعت ثالث أكبر عملة رقمية، ريبل (XRP)، بنسبة 0.8% إلى 1.88 دولار.