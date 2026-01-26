بلاك روك تتقدم بطلب لإطلاق ETF يوفّر دخل شهري مع التعرّض للبيتكوين

تقدمت شركة “بلاك روك” عبر ذراعها “iShares” ببيان تسجيل (S-1) لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) لإطلاق صندوق جديد باسم “iShares Bitcoin Premium Income ETF”.

يهدف الصندوق إلى منح المستثمرين تعرّض لحركة سعر البيتكوين، مع توفير دخل شهري مُحسّن من خلال استراتيجية خيارات تُعرف بـالـ “Covered Call”.

وفق الإفصاح، سيُهيكل الصندوق كـ “Delaware statutory trust”، وسيحتفظ بالبيتكوين إلى جانب حصص من صندوق “iShares Bitcoin Trust ETF” (IBIT) ونقد (Cash)، بما في ذلك العوائد الناتجة عن نشاط الخيارات.

الفكرة الأساسية هي الجمع بين التعرّض السعري للبيتكوين وبين دخل متكرر يعتمد على بيع خيارات شراء (Call Options) مقابل الأصول المحتفظ بها.

وسيتم تحقيق هدف الدخل عبر إدارة نشطة لاستراتيجية “Covered Call”، بحيث يكتب الصندوق بشكل أساسي خيارات شراء على أسهم “IBIT”، وأحيانا على مؤشرات مرتبطة بصناديق البيتكوين الفورية المتداولة (Spot Bitcoin ETPs).

هذه المقاربة عادة تعزز الدخل من علاوات الخيارات، لكنها قد تقلص جزء من مكاسب الصعود القوي عند ارتفاع السعر بسرعة.

من ناحية الحفظ والإدارة، ستتولى “Coinbase Custody Trust Company” دور أمين حفظ البيتكوين، مع “Anchorage Digital Bank” كخيار بديل.

بينما سيتولى بنك “Bank of New York Mellon” حفظ النقد والأوراق المالية إضافة إلى أعمال الإدارة الخاصة بالثقة.

ويأتي هذا الطلب في وقت يواصل فيه صندوق “IBIT” الهيمنة على سوق منتجات البيتكوين المتداولة، إذ تشير البيانات الواردة في التقرير إلى أنه يدير ما يقارب 70 مليار دولار من الأصول، رغم تقلبات السوق الأخيرة.

