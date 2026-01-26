شركة “Strategy” تشتري 2932 بيتكوين لترفع حيازتها من البيتكوين إلى 712,647 BTC

- 1/2
أعلنت شركة “Strategy” أنها اشترت 2932 BTC بقيمة تقارب 264 مليون دولار خلال الفترة من 20 إلى 25 يناير، بمتوسط سعر 90,061 دولار للبيتكوين.
وبذلك ارتفع إجمالي حيازتها إلى 712,647 بيتكوين تُقدّر قيمتها بنحو 62.5 مليار دولار وفق الأسعار الحالية.
وبحسب إفصاح جديد لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC)، موّلت الشركة هذه المشتريات من صافي عوائد ناتجة عن بيع أوراق مالية ضمن برنامج الطرح في السوق (ATM).
وخلال الأسبوع الماضي، باعت “Strategy” نحو 70,201 سهم من STRC وأكثر من 1.6 مليون سهم من MSTR، ما وفّر قرابة 264 مليون دولار لتمويل الصفقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن نهج الشركة المستمر في اعتبار البيتكوين أصل الاحتياطي الرئيسي لخزينتها، بقيادة “مايكل سايلور” الذي يواصل توجيه استراتيجية التجميع كجزء أساسي من سياسة الشركة المالية.
