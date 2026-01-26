تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 26-01-2026

يستقر سعر عملة سولانا كوين (SOLUSD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، عقب استناد السعر لمستوى الدعم المحوري 116.65$، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما نجح في الوقت نفسه في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر العملة الرقمية بتداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 125.60$، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المذكور 116.65$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط