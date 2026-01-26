تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 26-01-2026

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، لتصل إلى مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى تراجع هذا الزخم الإيجابي المحيط بالسعر، ليعيد السعر بهذا الارتفاع اختبار مستوى المقاومة المهم 88,000$، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى القصير.