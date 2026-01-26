الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 26-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 26-01-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 26-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-26 15:36PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، لتصل إلى مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى تراجع هذا الزخم الإيجابي المحيط بالسعر، ليعيد السعر بهذا الارتفاع اختبار مستوى المقاومة المهم 88,000$، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا