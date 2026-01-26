الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 26-01-2026

2026-01-26 12:51PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم والت ديزني Walt Disney Company (DIS) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول السهم اكتساب زخما ًإيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليرتكز بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 108.55$، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 116.00$ استعداداً لمهاجمته.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

