شكرا لقرائتكم خبر «كاوست» تستضيف فعاليات المدرسة الشتوية للتعلم الآلي MenaML ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» النسخة الثانية من فعاليات المدرسة الشتوية للتعلم الآلي MenaML، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات شريكا استراتيجيا، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 29 يناير 2026، بمشاركة نخبة من الباحثين والعلماء والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي تنظيم الفعالية في إطار دعم تطوير البحث العلمي المتقدم وبناء القدرات التقنية المتخصصة، من خلال برنامج علمي مكثف يركز على الجوانب النظرية والتطبيقية للذكاء الاصطناعي، ويشمل أحدث التطورات في هندسة النماذج الذكية، والذكاء الاصطناعي للعلوم، وتقنيات الحوسبة عالية الكفاءة. ويشارك في الفعالية ممثلون من 16 مؤسسة علمية وتقنية دولية، إلى جانب اختيار 300 باحث وباحثة من بين 2300 متقدم، وفق آلية ترشيح تعتمد على الكفاءة العلمية والقدرات البحثية، بما يعكس مستوى التنافسية والتميّز العلمي الذي يحظى به البرنامج.

ويعد الحدث منصة علمية متخصصة لتعزيز التعاون البحثي وبناء الشراكات الأكاديمية، وربط الباحثين بالمؤسسات العلمية والتقنية، بما يسهم في دعم الابتكار وتطوير حلول علمية تخدم أولويات التنمية في مجالات متعددة، من بينها الطاقة، والصحة، والبنية التحتية، والتقنية المتقدمة.

كما يهدف البرنامج إلى الإسهام في تنمية رأس المال البشري في المنطقة، من خلال إتاحة فرص التدريب المتقدم والتواصل العلمي مع خبراء ومراكز بحثية مرموقة، وتعزيز البيئة الداعمة للبحث والابتكار في المنطقة.

وتسهم الفعالية في تعزيز مكانة المملكة مركزا إقليميا ودوليا للبحث العلمي والتقنيات المتقدمة، ودعم دور المنطقة في المشاركة الفاعلة في تطوير مسارات الذكاء الاصطناعي عالميا.