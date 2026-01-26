شكرا لقرائتكم خبر انطلاق معرض المنتجات المصرية بغرفة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات معرض المنتجات المصرية للتسوق والترفيه في مكة المكرمة، مقدمًا تجربة تسوق تجمع التنوع والمتعة والترفيه.
ويستعرض المعرض الذي تستضيفه الغرفة التجارية بمكة المكرمة بمركزها للمعارض والفعاليات على طريق الأمير محمد بن سلمان، مجموعة واسعة من المنتجات المصرية المتنوعة، تشمل القطاعات الاستهلاكية والحرفية والغذائية، إلى جانب فعاليات وبرامج ترفيهية مصاحبة، تهدف إلى إثراء تجربة الزوار وتحويل التسوّق إلى تجربة متكاملة تجمع الفائدة والمتعة.
ويُسهم المعرض الذي يستمر حتى 1 فبراير المقبل، في تعزيز أوجه التعاون التجاري بين الشركات المصرية ونظيراتها في المملكة، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات المشتركة، في ظل ما تمثّله المملكة من سوقٍ واعدة وكبيرة للمنتجات الاستهلاكية، بما يدعم فرص التوسع التجاري وتبادل الخبرات بين الجانبين.
ويأتي تنظيم المعرض في إطار دعم الأنشطة التجارية وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتعريف بالمنتجات المصرية، مستهدفًا المستثمرين، ورواد الأعمال، والعائلات، والأفراد.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق معرض المنتجات المصرية بغرفة مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.