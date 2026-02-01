تابع الان خبر ولي العهد يؤكد موقف المملكة الثابت في احترام سيادة إيران خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تلقّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا من فخامة الدكتور مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جرى خلاله بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها احترام سيادة إيران وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

واستعرض الرئيس الإيراني في مستهل الاتصال آخر التطورات على الساحة الداخلية في بلاده، والجهود التي تبذلها الحكومة الإيرانية للتعامل مع المستجدات، إلى جانب التطرق إلى آخر ما وصلت إليه المباحثات المتعلقة بالملف النووي.

من جانبه، شدّد سمو ولي العهد – حفظه الله – على الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية القائم على احترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية أو هجمات تستهدف إيران، أياً كانت الجهة المنفذة أو وجهة الصراع.

كما جدّد سموه تأكيد دعم المملكة لكل المساعي الرامية إلى معالجة الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويجنّب المنطقة مزيدًا من التوترات.

من جهته، عبّر الرئيس الإيراني عن تقديره وشكره للمملكة العربية السعودية على موقفها الواضح والثابت في احترام سيادة إيران، مشيدًا بالدور الذي يقوم به سمو ولي العهد من جهود ومساعٍ دبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.