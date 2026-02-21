شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يستقبل في المدينة المنورة العلماء والمسؤولين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في المدينة المنورة، العلماء والمسؤولين وجمعا من المواطنين، الذين قدموا للسلام عليه، وتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على ولي العهد.

وقد تبادل ولي العهد التهنئة مع الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

حضر الاستقبال الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير محمد بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بدر بن محمد بن جلوي، والأمير فهد بن سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير نهار بن سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وعدد من الوزراء.