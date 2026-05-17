محافظ الطائف يكرم جمعية أدبي الطائف ضمن شركاء النجاح لمؤتمر تيدكس عكاظ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم محافظ الطائف الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز جمعية أدبي الطائف ضمن شركاء النجاح لمؤتمر تيدكس عكاظ في نسخته الثالثة الذي اختتمت أعماله مساء أمس السبت وسط حضور كبير من المهتمين بالأفكار الإبداعية والتجارب الناجحة في شتى المجالات.

وعبر رئيس جمعية أدبي الطائف عطاالله الجعيد عن شكره وتقديره لمحافظ الطائف على رعايته وحضوره حفل فعاليات المؤتمر تحت شعار ( أثر يمتد ).

وأشار الجعيد إلى أن جمعية أدبي الطائف شاركت ضمن شركاء النجاح للمؤتمر بجناح في المعرض المصاحب تمثل في تخصيص جناح يشتمل على توفير الجهاز الذي أصدرته هيئة الأدب والنشر والترجمة لتوليد القصص القصيرة من خلال الطباعة الفورية لمن يرغب عبر قصاصات ورقية والذي شهد رواجا واهتماما كبيرا من قبل مرتادي المعرض، كما تضمن الجناح احتفاءً بالخط السعودي والخط الأول من خلال مشاركة الخطاط القدير الأستاذ محمد بن سعيد الزهراني الذي استقطب معظم زوار المعرض، حيث اصطفوا في طابور طويل لكتابة أسمائهم، أو عبارات التفاؤل والأمل في قصاصات ورقية تضمنت شعار الجمعية والشريك الأدبي .

ووجه الجعيد شكره وتقديره للخطاط الأستاذ محمد على ما بذله من جهد طوال يومين متتاليين بالمؤتمر لإنجاح مشاركة الجمعية في المعرض .

وشكر الجعيد اللجنة المنظمة للمؤتمر ورئيس المؤتمر الدكتور فارس المالكي وكافة أعضاء اللجان العاملة وفريق العمل بالجمعية من المدير التنفيذي الأستاذ عبدالله الأسمري ومنسقة الشريك الأدبي الأستاذة همس بدر الدين والأستاذ فيصل المالكي .