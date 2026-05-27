شكرا لقرائتكم خبر مجموعة stc تُعيد تعريف التجربة الرقمية في الحج بـإدارة ذكية وأداء استثنائي خلال أول أيام عيد الأضحى 1447هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجّلت مجموعة stc أداءً رقمياً غير مسبوق خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك 1447هـ، مؤكدة جاهزيتها التشغيلية العالية وقدرتها على إدارة أحد أكبر مواسم الاتصالات كثافةً على مستوى العالم، عبر بنية تحتية رقمية متقدمة مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليل البيانات اللحظي.

وخلال ساعات الذروة في الحرم المكي، ارتفع إجمالي استهلاك البيانات على شبكة stc بنسبة بلغت (44%) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما قفزت حركة البيانات عبر شبكة الجيل الخامس (5G) بنسبة (60%)، في انعكاس واضح لتنامي الاعتماد على الخدمات الرقمية الذكية والتطبيقات عالية السرعة في المشاعر المقدسة.

واعتمدت المجموعة على منظومة تشغيلية ذكية نفّذت أكثر من (15) ألف إجراء ذاتي في الساعة الواحدة، بهدف تعزيز موثوقية الشبكة وضمان استمرارية الخدمة وجودة الاتصال بشكل استباقي، من خلال تقنيات متقدمة لإدارة الحركة وتحليل الأداء الفوري والتعامل الآلي مع المتغيرات التشغيلية أثناء أوقات الذروة.

وفي إطار تعزيز الجاهزية الميدانية، دفعت المجموعة بأكثر من 550 من الكوادر الفنية والهندسية المتخصصة في مختلف المواقع الحيوية والمشاعر المقدسة، لضمان سرعة الاستجابة ورفع كفاءة العمليات التشغيلية والمحافظة على استمرارية الخدمات دون انقطاع.

كما واصلت stc تطوير تجربة ضيوف الرحمن رقمياً عبر تشغيل 149 نقطة بيع وخدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية والمشاعر المقدسة، مدعومة بأكثر من الف ممثل خدمة ومبيعات، و 200 مترجم متعدد اللغات، لتقديم تجربة اتصال رقمية متكاملة وسلسة للحجاج من مختلف أنحاء العالم.

ويعكس هذا الأداء حجم الاستثمارات النوعية التي تواصل مجموعة stc ضخها في البنية التحتية الرقمية والتقنيات المستقبلية، بما يعزز مكانة المملكة كمركز رقمي عالمي لخدمة الحجاج، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تقديم تجربة حج ذكية، متصلة، وآمنة بمعايير عالمية.