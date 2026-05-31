زراعة التين في الجوف تواصل نموها مع بدء مرحلة تكون الثمار في المزارع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد منطقة الجوف توسعا ملحوظا في زراعة التين ضمن جهود المزارعين نحو تعزيز التنوع الزراعي والاستفادة من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها المنطقة، حيث بدأت أشجار التين في عدد من المزارع بالدخول في مرحلة ظهور الثمار، وسط متابعة مستمرة من المزارعين استعدادا لموسم النضج خلال الفترة المقبلة.

ورصدت (واس) في جولة ميدانية عددا من المزارعين الذين اتجهوا إلى زراعة التين إلى جانب المحاصيل التي تشتهر بها المنطقة، مستفيدين من خصوبة الأراضي الزراعية وملاءمة الأجواء، مما أسهم في نجاح التجارب الزراعية وتوسع الاهتمام بهذا المنتج الزراعي الواعد.

وأوضح المهتم بالزراعة محمد الرويلي، أن أشجار التين في الجوف تشهد حاليا مرحلة تكون الثمار قبل اكتمال نضجها، مبينا أن طبيعة المنطقة الزراعية ساعدت على نجاح الزراعة وتحقيق نمو جيد للأشجار خلال الموسم الحالي.

من جانبه أكد المزارع فهد الخالدي أن التوجه نحو زراعة التين يأتي ضمن اهتمام المزارعين بتنويع المحاصيل الزراعية والاستفادة من المقومات الزراعية التي تمتلكها المنطقة، مشيرا إلى أن مراحل نمو الثمار الحالية تبشر بموسم إنتاج جيد خلال الفترة القادمة.

ولفت النظر إلى أن عددا من المزارعين بدأوا التوسع في الزراعات المتنوعة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وفتح فرص جديدة للاستثمار الزراعي، لافتا النظر إلى أن زراعة التين تعد من الزراعات التي تشهد اهتماما متزايدا في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

ويواصل المزارعون في الجوف الاهتمام بالتوسع في الزراعات المتنوعة، في ظل ما تمتلكه المنطقة من إمكانات زراعية أسهمت في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز استدامة القطاع الزراعي.