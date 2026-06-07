دلال القحطاني تحاضر عن الأدب الوثائقي وفن الكتابة في أدبي الطائف 

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حيث إن الأستاذة دلال قامت بتوثيق يومياتها في تلك الفترة، موثقة كل الأحداث، التي كانت تمر في كل يوم بداية من تصاعد وتيرة الفيروس واتساع رقعته، وجهود الحكومات لمقاومة ذلك، وعدد الوفيات التي كانت في ازدياد يوما بعد يوم مرورا بالتدابير التي اتخذتها الحكومات لمقاومة الجائحة، وتأثيرها على الحياة الاجتماعية في بلدان العالم المختلفة، وصولا إلى تمكن العالم بإرادة، وبقوة له من السيطرة على الفيروس من خلال تدابير الوقاية ومن خلال العقارات الطبية.
وخلال المحاضرة ، تداخل مع الكاتبة معظم الحضور.
إذ إن الموضوع بالنسبة لهم شيق إلى أبعد حد حيث عاشوا تلك الظروف.
وفي نهاية اللقاء كرم الأستاذ عطا الله الجعيد رئيس مجلس إدارة جمعية أدبي الطائف الأستاذ دلال القحطاني .
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