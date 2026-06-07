شكرا لقرائتكم خبر دلال القحطاني تحاضر عن الأدب الوثائقي وفن الكتابة في أدبي الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن فعاليات مبادرة الشريك الأدبي في نسختها الخامسة، أقامت جمعية أدبي الطائف محاضرة بعنوان (الأدب الوثائقي وفن الكتابة) قدمتها الكاتبة الأستاذة دلال القحطاني، حيث تحدثت عن أهمية التوثيق خاصة في الأدب وفن الكتابة وفتحت حوارا مع الحضور كسرت من خلال رتابة بعض اللقاءات حيث تفاعل معها الحضور في المناقشة والإجابة على بعض الأسئلة، ثم تطرقت في الحديث عن أهمية تغطية مرحلة أو فترة زمنية ذات اعتبارات خاصة، مثل الفترة الزمنية التي مرت على العالم في الاعوام (2020، 2021) م. إبان، جائحة، كورونا

حيث إن الأستاذة دلال قامت بتوثيق يومياتها في تلك الفترة، موثقة كل الأحداث، التي كانت تمر في كل يوم بداية من تصاعد وتيرة الفيروس واتساع رقعته، وجهود الحكومات لمقاومة ذلك، وعدد الوفيات التي كانت في ازدياد يوما بعد يوم مرورا بالتدابير التي اتخذتها الحكومات لمقاومة الجائحة، وتأثيرها على الحياة الاجتماعية في بلدان العالم المختلفة، وصولا إلى تمكن العالم بإرادة، وبقوة له من السيطرة على الفيروس من خلال تدابير الوقاية ومن خلال العقارات الطبية.

وخلال المحاضرة ، تداخل مع الكاتبة معظم الحضور.

إذ إن الموضوع بالنسبة لهم شيق إلى أبعد حد حيث عاشوا تلك الظروف.

وفي نهاية اللقاء كرم الأستاذ عطا الله الجعيد رئيس مجلس إدارة جمعية أدبي الطائف الأستاذ دلال القحطاني .