شكرا لقرائتكم خبر فتح باب التراخيص للرعي الموسمي للمجتمع المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية إصدار تراخيص الرعي الموسمي للمجتمع المحلي داخل نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ابتداء من 15 يونيو 2026م، وذلك وفق ضوابط واشتراطات تنظيمية وبيئية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من الموارد الطبيعية والمحافظة على استدامتها، بما يسهم في حماية الغطاء النباتي وتعزيز التنوع الأحيائي.

وأوضحت الهيئة أن الرعي الموسمي يأتي ضمن جهودها في إدارة المراعي وفق أسس علمية تضمن الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتمكين المجتمع المحلي من الاستفادة من مواقع الرعي ضمن إطار تنظيمي يحافظ على الموارد الطبيعية ومكونات البيئة، مبينة أن الرعي الموسمي يشمل مسارين رئيسيين، حيث خصصت منطقة روضة خريم لرعي الضأن والماعز فقط لمدة شهرين، فيما خصصت مواقع أخرى للرعي الموسمي للماشية لمدة 3 أشهر، وذلك بما يحقق الإدارة المستدامة للمراعي ويحافظ على التوازن البيئي داخل نطاق المحمية.

ودعت الهيئة الراغبين في الاستفادة من الرعي الموسمي إلى التقدم بطلبات التراخيص والاطلاع على الضوابط والاشتراطات المنظمة للنشاط عبر منصة العرمة الرقمية:

https://urmah.iarda.gov.sa/login، مؤكدة أن الاستفادة من الرعي الموسمي تتطلب الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية والصحية المعتمدة، بما يسهم في استدامة المراعي الطبيعية، وحماية التنوع الأحيائي، والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.