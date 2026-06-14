إطلاق منظومة ديوان المظالم 2030 لرسم ملامح المرحلة المقبلة للقضاء الإداري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر، وذلك عقب إقرارها من مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، بوصفها إطارا استراتيجيا متكاملا يجسد رؤية ديوان المظالم وبرامجه التطويرية ومستهدفاته المستقبلية، ويرسم منهجية العمل القضائي والإداري في مختلف مرافق القضاء الإداري بمناطق المملكة. وتتجه رؤية المنظومة نحو ترسيخ الريادة في القضاء الإداري وتعظيم أثره في تعزيز قيم العدالة والاستقلالية والشفافية، مستندة إلى محاور رئيسة تشمل الحوكمة والتميز المؤسسي والابتكار والتواصل الفعال، إلى جانب توظيف التقنيات الناشئة وتعزيز الاستدامة التنظيمية والمالية؛ بما يسهم في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءتها وتحقيق مستهدفاتها المستقبلية. وتهدف المنظومة إلى رفع رضا المستفيدين عن الخدمات وإجراءات التقاضي وتقنياته، وتطوير الأنظمة والإجراءات القضائية، وتمكين التقنيات الحديثة، وتنمية القدرات البشرية والقضائية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع جودة المخرجات؛ امتدادا لمسيرة التطوير المؤسسي في ديوان المظالم، حيث أسهم في إعدادها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات القضاء والتقنية وريادة الأعمال والموارد؛ بما يعزز مكانة ديوان المظالم ويؤكد حضوره إقليميا ودوليا.

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