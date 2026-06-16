شكرا لقرائتكم خبر غابة رغدان تعزز حضورها السياحي بمقوماتها الطبيعية ومشروعاتها الترفيهية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل غابة رغدان بمنطقة الباحة حضورها بوصفها إحدى أبرز الوجهات السياحية والطبيعية في المملكة، لما تتميز به من مقومات بيئية، وأجواء معتدلة، وطبيعة آسرة، لا سيما مع انطلاق موسم صيف الباحة وتزايد الإقبال السياحي على المنطقة.

وتقع الغابة على مرتفعات السروات غرب مدينة الباحة، مطلة على منحدرات إقليم تهامة، حيث تتناغم كثافة الغطاء النباتي مع تنوع التضاريس والإطلالات البانورامية الواسعة، وتتميز بأشجار العرعر المعمرة التي تشكل جزءا من الهوية البيئية للمنطقة، فيما تضفي الأجواء الضبابية المتكررة مشهدا طبيعيا يجذب المتنزهين وهواة التصوير.

وشهدت الغابة خلال السنوات الماضية أعمال تطوير وتأهيل أسهمت في الارتقاء بالخدمات المقدمة للزوار وتعزيز تجربتهم، إذ تضم مسطحات خضراء، وممرات للمشاة، ومواقع للجلوس، إلى جانب مرافق خدمية وترفيهية وحدائق ومناطق مفتوحة تلبي احتياجات مختلف الفئات.

وتحتل غابة رغدان مكانة بارزة على خارطة السياحة الطبيعية في منطقة الباحة، إذ تستقبل الزوار على مدى العام، مع زيادة ملحوظة في أعدادهم خلال فصل الصيف؛ بفضل اعتدال درجات الحرارة مقارنة بالعديد من مناطق المملكة.

وتسهم الغابة في دعم النشاط السياحي والاقتصادي بالمنطقة، من خلال تنشيط الأعمال المرتبطة بالسياحة والترفيه، واحتضان الفعاليات والبرامج الموسمية التي تثري تجربة الزائر، وتبرز ما تزخر به المنطقة من مقومات طبيعية وثقافية.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن غابة رغدان تمتد على مساحة تتجاوز 483 ألف م2، وتضم أكثر من 384 ألف م2 من المسطحات الخضراء، إضافة إلى 1230 موقفا للمركبات، منها 42 موقفا مخصصا لذوي الإعاقة، و14 منطقة ألعاب، و122 دورة مياه موزعة في أنحاء الغابة.

وأشار إلى أن الغابة تضم عددا من المماشي التي تعد من أبرز المواقع التي يقصدها الزوار، من بينها «ممشى الغيم» الذي يشق الغابة ويوفر إطلالات بانورامية على المتنزه، كما ترتبط حديقة اللافندر المطلة على القطاع التهامي بممشى جديد «مطل 2»، أضيف هذا العام ضمن أعمال التطوير لتوسيع مسارات التنزه والحركة داخل المتنزه، وإتاحة مشاهد طبيعية للضباب وهو يعانق قمم الجبال.

وبين أن المقاهي والمطاعم والجلسات العائلية تنتشر في مواقع متعددة داخل الغابة، مستفيدة من الإطلالات الطبيعية والمساحات المفتوحة، بما يوفر للزوار خيارات متنوعة تجمع بين الاسترخاء والترفيه في بيئة جبلية معتدلة.