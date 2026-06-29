شكرا لقرائتكم خبر إطلاق منصة عروض صيف السعودية: نافذة واحدة لإجازة متكاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن إطلاق منصة عروض صيف السعودية 2026 تحت شعار "عروض للحين وبعدين"، والتي تأتي بالتعاون مع أكثر من 140 شريك من القطاع الخاص، يقدمون العديد من العروض والباقات والخصومات الحصرية على رحلات الطيران والفنادق ومرافق الضيافة والفعاليات والأنشطة السياحية ووجهات الترفيه والتسوق، وغيرها من العروض والخيارات المتنوعة التي تخدم مختلف شرائح الزوار، وتيسر لهم التخطيط لرحلاتهم الصيفية عبر نافذة رقمية واحدة.

وتقدم منصة عروض ثلاث طرق وبرامج يمكن للسائح والزائر من خلالها المشاركة هذا الصيف وحتى شهر سبتمبر المقبل مع أفضل شركاء السياحة لتحقيق أقصى استفادة من الحجوزات المختلفة للعائلات والأطفال؛ حيث تقدم برنامج العائلة الصيفية، ومن خلاله تجمع العائلة بين خصم 25% على رحلات الطيران أو الإقامة، مع مكافأة مجانية للأطفال وخصم 30% على الأقل على رحلة العودة قبل 30 سبتمبر، مع مكافآت أخرى في حالة الإقامة لمزيد من الأيام.

وفي مستوى آخر للعروض تقدم المنصة صفقات ملفتة للانتباه، من خلال تخفيضات حصرية لفترة محدودة.. أما المستوى الثالث فتقدم المنصة من خلاله خصومات لا تقل عن 10% لدى جميع الشركاء، بالإضافة إلى عروض الخصم والاسترداد النقدي وعروض التجزئة والأطعمة والمشروبات.

وتأتي أهمية منصة عروض صيف السعودية في قدرتها على ربط الزوار بمختلف الوجهات السعودية وما تقدمه من تجارب متنوعة، بدءًا من أجواء المرتفعات المعتدلة في عسير والطائف، مرورًا بالفعاليات الحضرية والترفيهية في الرياض وجدة، وصولًا إلى التجارب البحرية والشاطئية في البحر الأحمر والمنطقة الشرقية. كما تتيح الاستفادة من عروض ومزايا مقدمة بالتعاون مع شركاء القطاع السياحي، بما يعزز القيمة التي يحصل عليها المسافر عند الحجز.

وتساعد منصة العروض الزوار على اكتشاف هذا التنوع بسهولة، عبر جمع خيارات متعددة تناسب العائلات والأفراد والأصدقاء، وتوفر مسارات مختلفة للتخطيط بحسب الاهتمامات، سواء كانت المغامرة أو الاسترخاء أو الترفيه أو استكشاف الثقافة المحلية، كما تمنح العائلات ميزة إضافية تتمثل في إمكانية تنظيم رحلات تلبي اهتمامات جميع أفراد الأسرة في الوقت نفسه.

ومع استمرار التحول الرقمي في قطاع السياحة، تبدو منصة العروض أكثر من مجرد أداة للحجز؛ فهي تُعد دليل سفر متكامل يساعد المسافرين على اكتشاف الوجهات، والمقارنة بين الخيارات، والاستفادة من العروض، وصناعة تجارب أكثر ثراءً. حيث تمثل منصة عروض صيف السعودية نموذجًا لكيفية توظيف التقنية في جعل التخطيط للإجازات أكثر سهولة ومرونة، وتحويل رحلة البحث عن الوجهة المناسبة إلى جزء ممتع من تجربة السفر نفسها.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق برنامج صيف السعودية تحت شعار "صيفنا على كيفنا" في عدد من الوجهات الرئيسة منها الرياض وجدة وعسير والبحر الأحمر، بالإضافة إلى الطائف والباحة والعلا، كما أعلنت عن العديد من التجارب والفعاليات، وأبرز المواسم السياحية والأنشطة المميزة التي تواكب برنامج الصيف في الوجهات المختلفة، والتي يمكن الاطّلاع على تفاصيلها عبر منصة "روح السعودية".