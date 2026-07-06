120 فعالية ومبادرة ضمن فعاليات «صيف طيبة» هذا العام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت بالمدينة المنورة فعاليات النسخة الخامسة من برنامج «صيف طيبة 5»، الذي ينظمه مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، بمشاركة 80 جهة حكومية وأهلية، وشريكا تنمويا، متضمنا أكثر من 120 برنامجا ومبادرة وفعالية، تستهدف مختلف فئات المجتمع خلال موسم الصيف. ويرتكز البرنامج على 6 مسارات رئيسة، تشمل المسار القيمي، والثقافي، والتعليمي، والرياضي، والتدريبي، والترفيهي، بما يتيح تقديم باقة متنوعة من الأنشطة والبرامج التي تلبي اهتمامات الأطفال والشباب والأسر، وتسهم في تنمية المهارات وصقل المواهب وتعزيز القيم المجتمعية. ويستهدف «صيف طيبة 5» توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وإثراء المشهد الصيفي في المدينة المنورة من خلال برامج نوعية تجمع بين التعليم والترفيه والتدريب، وتوفر فرصا متنوعة للاستفادة من الإجازة الصيفية في بيئات جاذبة وآمنة، وتتيح للأفراد فرصا للتعلم والتطوير والتفاعل المجتمعي، بما يعزز جودة الحياة، ويرسخ دور القطاع غير الربحي بوصفه شريكا فاعلا في التنمية المجتمعية.

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