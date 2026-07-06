شكرا لقرائتكم خبر جدة تستقبل صيف 2026 بوجهات وتجارب عائلية متنوعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحمل الموسم هذا العام طابعاً عائلياً واضحاً، من خلال باقة واسعة من الفعاليات والأنشطة المصممة لتناسب جميع الفئات العمرية، إلى جانب عروض سفر وإقامة تقدمها منصة "عروض السعودية"، التي تتيح للزوار خيارات متنوعة تشمل الفنادق والمنتجعات والرحلات وباقات العطلات، ما يُسهم في جعل تجربة السفر أكثر مرونة وتنافسية.
وتتميز جدة بكونها المدينة الساحلية الأكبر على البحر الأحمر، وذلك يمنحها مزيجاً يجمع بين الشواطئ والأنشطة البحرية والمرافق الترفيهية الحديثة. وخلال موسم الصيف، تستقطب الواجهة البحرية والكورنيش الجديد آلاف الزوار يومياً؛ بفضل المساحات المفتوحة، والمطاعم والمقاهي، ومناطق الألعاب، ومسارات المشي والدراجات.
كما يوفر نادي جدة لليخوت تجربة بحرية متكاملة تضم مرافق ترفيهية ومطاعم عالمية، إلى جانب رحلات القوارب والأنشطة البحرية التي تناسب العائلات ومحبي المغامرات.
ولا تقتصر جاذبية جدة على البحر، إذ تحتفظ جدة التاريخية (البلد) -المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو- بمكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الثقافية في المملكة، حيث تمتزج المباني التراثية والأسواق التقليدية والمقاهي والمطاعم في تجربة تعكس تاريخ المدينة الممتد لقرون.
وتشهد المدينة حركة نشطة في مراكز التسوق الكبرى مثل رد سي مول ومول العرب، إضافة إلى الوجهات الترفيهية التي تستضيف فعاليات موسمية وعروضاً حية وأنشطة للأطفال، ما يجعلها خياراً مناسباً للعائلات الباحثة عن تجربة متكاملة.
وتشمل أبرز الوجهات التي تستقطب الزوار خلال الموسم، جدة التاريخية (البلد)، وواجهة جدة البحرية، وكورنيش جدة، ونادي جدة لليخوت، ونافورة الملك فهد، ورد سي مول، ومول العرب، إضافة إلى الشواطئ والمنتجعات الممتدة على ساحل البحر الأحمر.
ومع استمرار الاستثمار في تطوير البنية السياحية وتنويع الفعاليات، تواصل جدة تعزيز موقعها كإحدى أهم وجهات السياحة العائلية في المملكة، توافقاً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني وزيادة أعداد الزوار المحليين والدوليين.
كانت هذه تفاصيل خبر جدة تستقبل صيف 2026 بوجهات وتجارب عائلية متنوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.