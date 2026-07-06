شكرا لقرائتكم خبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يفتتح المقر الدولي لشركة صلة في لندن برفقة رئيس هيئة الترفيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، المقر الدولي لشركة صلة -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- في العاصمة البريطانية لندن، مساء اليوم (الإثنين)، وذلك برفقة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، وبحضور الدكتور راكان الحارثي، العضو المنتدب لشركة صلة، وعدد من قيادات الشركة.

وبعد مراسم الافتتاح، قام بجولة في المقر برفقة معاليه، واطّلعا على سير العمل، واستمعا إلى عرض حول استراتيجية الشركة الدولية، وخططها للتوسع العالمي، وشراكاتها المتنامية، إلى جانب أبرز مشاريعها الحالية والمستقبلية في مجالات الرياضة والترفيه والثقافة.

وأكد السفير أن افتتاح المقر الدولي لشركة صلة في لندن يعكس تنامي الحضور السعودي عالميا، ويجسد ما تشهده المملكة من تطور في قطاعي الرياضة والترفيه في ظل رؤية المملكة 2030، كما يؤكد متانة العلاقات السعودية البريطانية وما تتيحه من فرص لتعزيز الشراكات بين البلدين، متمنيا للشركة مزيدا من النجاح والتوسع.

وقال المستشار تركي آل الشيخ: "تمثل شركة صلة اليوم نموذجًا وطنيًا قادرًا على المنافسة عالميًا، بما تمتلكه من خبرات متراكمة وشراكات نوعية أسهمت في تنفيذ عدد من أكبر المشاريع والفعاليات الرياضية والترفيهية. ويأتي افتتاح هذا المقر في لندن كخطوة مهمة لتعزيز حضورها الدولي، وتوسيع شبكة علاقاتها، ودعم تنفيذ المزيد من المشاريع العالمية خلال المرحلة المقبلة."

من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة صلة الدكتور راكان الحارثي: "نفخر بزيارة الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان وافتتاحه للمقر الدولي للشركة في لندن، كما نعتز بزيارة المستشار تركي آل الشيخ، التي تعكس الدعم الذي يحظى به مسار الشركة وتطلعاتها المستقبلية. وتمثل هذه الخطوة دافعًا لمواصلة مسيرة النمو والتوسع الدولي، وتجسد طموح صلة في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، وتقديم تجارب عالمية المستوى، بما يعزز حضورها في الأسواق الدولية، ويدعم المكانة المتنامية للمملكة في قطاعي الرياضة والترفيه."

وأضاف: "منذ صدور موافقة مجلس إدارة الشركة على التوسع، عملت صلة على استقطاب أفضل الكوادر العالمية في هذا المجال، من أجل المنافسة على تنظيم أبرز المناسبات والفعاليات الدولية، ونتطلع إلى مرحلة جديدة من الشراكات الدولية، والاستثمارات النوعية، وترسيخ مكانة صلة كشركة سعودية عالمية تنطلق من المملكة إلى العالم".

ويُعد مقر شركة صلة في لندن مركزًا لعملياتها الدولية، حيث يسهم في تعزيز علاقاتها مع المنظمين العالميين، وأصحاب الحقوق، والمنشآت، وشركاء الإنتاج، بما يدعم خططها للتوسع في الأسواق الدولية.

كما أصبحت شركة صلة شريكًا رئيسيًا في تنفيذ عدد من أبرز المشاريع والفعاليات الرياضية والترفيهية، من خلال تعاونها مع موسم الرياض وشبكة واسعة من الشركاء المحليين والدوليين، بما يعكس تنامي حضورها العالمي، ودورها في تطوير تجارب عالمية المستوى تعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة رائدة للترفيه والرياضة.