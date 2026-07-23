أخبار من السعودية.. عبر 41 مركزًا.. "نسك عناية" تعزز تجربة ضيوف الرحمن بـ 600 ألف خدمة

مراكز "نسك عناية"

موسم الحج

موسم حج 1447هـ

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - كشفت وزارة الحج والعمرة أن مراكز "نسك عناية" قدمت أكثر من 600 ألف خدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، عبر 41 مركزًا موزعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والمشاعر المقدسة.يأتي ذلك في إطار جهودها لتعزيز جودة الخدمات الميدانية وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.وأوضحت الوزارة أن مراكز "نسك عناية" تمثل واجهتها الميدانية في تقديم الخدمات المباشرة لضيوف الرحمن، من خلال منظومة متكاملة تشمل الإرشاد والتوجيه، واستقبال الاستفسارات والشكاوى، والتعامل مع بلاغات المفقودين.إضافة إلى دعم المستفيدين في استخدام تطبيقي "نسك" و"توكلنا"، بما يسهم في تسهيل رحلة الحاج والمعتمر منذ وصوله وحتى مغادرته المملكة.وبيّنت أن المراكز تنتشر في المواقع ذات الكثافة العالية من ضيوف الرحمن، وتعمل على مدار الساعة عبر كوادر وطنية مؤهلة تتحدث عدة لغات، إلى جانب لغة الإشارة، مع تكاملها مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بما يعزز سرعة الاستجابة ورفع جودة الخدمات المقدمة.وأشارت الوزارة إلى أن الخدمات المقدمة خلال موسم الحج تنوعت بين أكثر من 297 ألف خدمة إثرائية، وما يزيد على 193 ألف خدمة إرشاد وتوجيه، وأكثر من 53 ألف خدمة للاستفسارات.إضافة إلى أكثر من 34 ألف خدمة مرتبطة بتطبيق "نسك"، وما يزيد على 5 آلاف خدمة صحية، فضلًا عن 281 خدمة مخصصة لقطاع الأعمال، شملت اعتماد مزودي خدمات السكن واستقبال استفساراتهم.وأضافت أن مراكز "نسك عناية" تقدم خدماتها لقطاعي الأفراد والأعمال، حيث تشمل خدمات الأفراد الإرشاد والتوجيه، والإجابة عن الاستفسارات، واستقبال الشكاوى، والتعامل مع حالات المفقودين، والدعم الفني لتطبيقَي "نسك" و"توكلنا".إلى جانب الخدمات الإثرائية، فيما يقدم قطاع الأعمال خدمات اعتماد مزودي خدمات السكن، بما يعزز التكامل بين مختلف أطراف منظومة خدمة ضيوف الرحمن.وأكدت الوزارة أن موسم حج 1447هـ شهد تنفيذ عدد من المبادرات التطويرية في مراكز "نسك عناية"، تضمنت تأهيل الكوادر البشرية، وتطوير منظومة الإرشاد الموحد، ورفع الجاهزية التشغيلية، وتوسيع التعاون مع الجهات الشريكة، إلى جانب تنفيذ برامج للتوعية الصحية، بهدف تعزيز كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات.وشددت وزارة الحج والعمرة على مواصلة تطوير خدمات مراكز "نسك عناية" من خلال رفع الجاهزية التشغيلية، وتوسيع الشراكات، وتطوير الأنظمة والخدمات الرقمية، بما يسهم في تقديم تجربة أكثر جودة وسلاسة لضيوف الرحمن في مختلف مراحل رحلتهم.