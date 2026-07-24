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أخبار من السعودية.. المملكة تدين تفجيرًا استهدف حاجزاً أمنياً في باكستان

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. المملكة تدين تفجيرًا استهدف حاجزاً أمنياً في باكستان 1/3
  • أخبار من السعودية.. المملكة تدين تفجيرًا استهدف حاجزاً أمنياً في باكستان 2/3
  • أخبار من السعودية.. المملكة تدين تفجيرًا استهدف حاجزاً أمنياً في باكستان 3/3

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 07:46 مساءً كتب شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية بأشد العبارات التفجير الذي استهدف حاجزاً أمنياً في إقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية، ما أدى إلى وفاة عدد من العسكريين ومدني.
وتؤكد المملكة موقفها الراسخ في نبذ العنف والإرهاب والتطرف بأشكاله كافة، وتعبّر المملكة عن تضامنها وصادق تعازيها لباكستان حكومة وشعبا، ومواساتها لذوي المتوفين، مع صادق التمنيات بدوام الأمن والسلامة لباكستان وشعبه الشقيق.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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