أخبار من السعودية.. للحد من التغير المناخي.. المملكة تواصل برامج حماية غابات المانجروف

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الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - أكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي مواصلة جهود المملكة في حماية وتنمية غابات المانجروف، تزامناً مع يومها الدولي، للحد من التغيرات المناخية بما ينسجم مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز، عبدالعزيز أبو حيمد، أن غابات المانجروف تعد من أهم النظم البيئية الساحلية، مبينًا أنها تسهم بشكل فاعل ومباشر في تعزيز التنوع الأحيائي ودعم الاستدامة البيئية في مختلف مناطق المملكة.
ولفت المتحدث الرسمي إلى الدور المحوري الذي تؤديه هذه الغابات في حماية السواحل من التآكل المستمر، مبينًا أنها توفر موائل طبيعية آمنة للكائنات البحرية، إلى جانب قدرتها العالية على امتصاص انبعاثات الكربون.
ولفت إلى أهمية تعزيز الوعي البيئي لمواكبة الجهود العالمية الرامية إلى صون النظم الساحلية وضمان استدامتها للأجيال.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز، عبدالعزيز أبو حيمد، أن غابات المانجروف تعد من أهم النظم البيئية الساحلية، مبينًا أنها تسهم بشكل فاعل ومباشر في تعزيز التنوع الأحيائي ودعم الاستدامة البيئية في مختلف مناطق المملكة.
غابات المانجروف في السعوديةوأشار "أبو حيمد" بمناسبة اليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف، إلى تنفيذ برامج ومبادرات نوعية لحمايتها، مضيفًا أن هذه التحركات تستهدف التوسع في تنمية الغابات انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة والمبادرات الخضراء.
ولفت المتحدث الرسمي إلى الدور المحوري الذي تؤديه هذه الغابات في حماية السواحل من التآكل المستمر، مبينًا أنها توفر موائل طبيعية آمنة للكائنات البحرية، إلى جانب قدرتها العالية على امتصاص انبعاثات الكربون.
تعزيز الوعي البيئيوذكر "أبو حيمد" أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد الالتزام الوطني بمواصلة الجهود للحفاظ على غابات المانجروف وتنميتها.
ولفت إلى أهمية تعزيز الوعي البيئي لمواكبة الجهود العالمية الرامية إلى صون النظم الساحلية وضمان استدامتها للأجيال.