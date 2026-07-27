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أخبار من السعودية.. للحد من التغير المناخي.. المملكة تواصل برامج حماية غابات المانجروف

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عبدالله العماري - جدة 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. للحد من التغير المناخي.. المملكة تواصل برامج حماية غابات المانجروف 1/2
  • أخبار من السعودية.. للحد من التغير المناخي.. المملكة تواصل برامج حماية غابات المانجروف 2/2

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - أكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي مواصلة جهود المملكة في حماية وتنمية غابات المانجروف، تزامناً مع يومها الدولي، للحد من التغيرات المناخية بما ينسجم مع مستهدفات مبادرة الخضراء.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز، عبدالعزيز أبو حيمد، أن غابات المانجروف تعد من أهم النظم البيئية الساحلية، مبينًا أنها تسهم بشكل فاعل ومباشر في تعزيز التنوع الأحيائي ودعم الاستدامة البيئية في مختلف مناطق المملكة.

غابات المانجروف في السعودية

وأشار "أبو حيمد" بمناسبة اليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف، إلى تنفيذ برامج ومبادرات نوعية لحمايتها، مضيفًا أن هذه التحركات تستهدف التوسع في تنمية الغابات انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة والمبادرات الخضراء.

ولفت المتحدث الرسمي إلى الدور المحوري الذي تؤديه هذه الغابات في حماية السواحل من التآكل المستمر، مبينًا أنها توفر موائل طبيعية آمنة للكائنات البحرية، إلى جانب قدرتها العالية على امتصاص انبعاثات الكربون.

تعزيز الوعي البيئي

وذكر "أبو حيمد" أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد الالتزام الوطني بمواصلة الجهود للحفاظ على غابات المانجروف وتنميتها.
ولفت إلى أهمية تعزيز الوعي البيئي لمواكبة الجهود العالمية الرامية إلى صون النظم الساحلية وضمان استدامتها للأجيال.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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