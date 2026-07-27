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أخبار من السعودية.. ولي العهد يهنئ فاسيلي توفان بمناسبة أدائه اليمين رئيسًا لوزراء مولدوفا

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واس- جدة 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. ولي العهد يهنئ فاسيلي توفان بمناسبة أدائه اليمين رئيسًا لوزراء مولدوفا 1/3
  • أخبار من السعودية.. ولي العهد يهنئ فاسيلي توفان بمناسبة أدائه اليمين رئيسًا لوزراء مولدوفا 2/3
  • أخبار من السعودية.. ولي العهد يهنئ فاسيلي توفان بمناسبة أدائه اليمين رئيسًا لوزراء مولدوفا 3/3

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 05:18 مساءً كتب شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد فاسيلي توفان، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في جمهورية مولدوفا.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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