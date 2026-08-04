أخبار من السعودية.. الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 07:55 مساءً كتب شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي" انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير/ حمود بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 21 / 2 / 1448هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وتابع البيان: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون."

