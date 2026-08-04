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أخبار من السعودية.. الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

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واس- الرياض 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 07:55 مساءً كتب شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي" انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير/ حمود بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 21 / 2 / 1448هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وتابع البيان: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون."
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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