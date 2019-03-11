رابط قياس 1440 qiyas sa رابط الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات للطلاب والمعلمين

أعلن مركز قياس عن إتاحة إمكانية البدء في التسجيل لكافة القدرات العامة الورقية بداية من يوم 30 يوليو 2018، وذلك لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة بالإضافة إلى الصف الثاني الثانوي على أن يكون الموعد الرسمي لبدء الامتحانات 6 أغسطس 2018 وحتى 13 أغسطس وسوف نعرض عليكم الآن جميع الخطوات الخاصة بتسجيل رابط قياس كما أتاحتها وزارة الخدمة المدنية، وسوف نستعرض عليكم عبر تلك المقال جميع الروابط الرسمية فضلا على توفير كافة الجدول الخاصة بجميع الاختبارات سواء الورقية أو المحسوبة أو الإلكترونية، فضلا على تحديد المواعيد لكافة الامتحانات.

رابط قياس 1440 للحصول على النتائج

وسوف نوضح لجميع من يرغب بالحصول علي نتائج قياس الرابط الرسمي والوحيد الُعد خصيصًا من أجل الاستعلام عن نتائج قياس:-

أولا يجب الدخول إلى رابط موقع قياس للاستعلام عن نتائج التحصيل الدراسي

ثانيا قم بالانتقال إلى صفحة الاختبارات.

ويتيح الموقع الاختيار بين أمرين للاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين وسوف نعرضهم عليكم الآن: الاختيار الأول من خلال رقم السجل المدني. الاختيار الثاني من خلال رقم الاشتراك.

ثم ثم بإدخال رمز التحقق الموضح للمستخدم.

أضغط على كلمة بحث الدخول حتى تصل إلى صفحة نتائج اختبار التحصيل الدراسي.

رابط قياس الدخول المباشر

وينقسم رابط قياس إلى أكثر من رابط للدخول من أجل الحصول على المعلومات التي ترغب فيها، ويتسم كل رابط بمعلومات معينه، متمثلة في الاستعلام أو كيفية إنشاء ملف جديد، وسوف نوضحها لكم الآن عبر السطور القادمة:-

موعد الإعلان عن نتائج اختبار القدرات العامة للطلاب

ومن الجدير بالذكر أن المركز الوطني “قياس” قد أعلن عن الموعد الرسمي للإعلان عن النتائج الخاصة باختبارات التحصيل الدراسي عن الفترة الأولى وسوف نعرض عليكم المواعيد وفي حالة تغير المواعيد سوف ننوه لكم على الفور.

طريقة الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر بوابة قياس 1440 هـ

وإليكم الفيديو الاسترشادي من أجل التعرف على نتيجة قياس عبر الرابط الرسمي لبوابة قياس الإلكترونية بكل سهولة، فقط اتبع التعليمات الموضحة في الفيديو ومن ثم الانتقال إلى الرابط الموضح أعلى المقال ثم استكمال الاستعلام.

جداول توضح مواعيد تسجيل الاختبارات عبر رابط قياس

وقد صرح الرابط الرسمي رابط قياس المسؤول عن الاختبارات التابعة للطلاب سواء الورقية أو المحسوبة بالمواعيد الرسمية المختصة للطلاب سواء رجال أو بنات، وتمثلت في الجداول التالية، فمن خلال الجداول التالية سوف نوضح لكم بالتفصيل الجداول الرسمية للمواعيد الخاصة بالاختبارات، اختبارات القدرة العامة، الاختبار التحصيلي

أولا اختبار القدرات العامة

الفترة نوع الاختبار اللغة الجنس فترة التسجيل المبكر فترة الاختبار من إلى من إلى الفترة الأولى ورقي العربية ذكور 30 / 7 / 2018 1 / 9 / 2018 5 / 10 / 2018 13 / 10 / 2018 الفترة الثانية ورقي العربية ذكور 30 / 7 / 2018 12 / 1 / 2019 15 / 2 / 2019 23 / 2 / 2019 طوال العام محوسب العربية والإنجليزية الكل طوال العام طوال العام طوال العام طوال العام الفترة الأولى ورقي العربية إناث 6 / 8 / 2018 1 / 9 / 2018 5 / 10 / 2018 13 / 10 / 2018 الفترة الثانية ورقي العربية إناث 6 / 8 / 2018 12 / 1 / 2019 15 / 2 / 2019 23 / 2 / 2019

ثانيًا الاختبار التحصيلي (علمي)

الفترة نوع الاختبار اللغة الجنس فترة التسجيل المبكر فترة الاختبار من إلى من إلى الفترة الأولى ورقي العربية ذكور 21 / 1 / 2019 2 / 3 / 2019 6 / 4 / 2019 10 / 4 / 2019 الفترة الثانية ورقي العربية ذكور 21 / 1 / 2019 30 / 3 / 2019 8 / 5 / 2019 13 / 5 / 2019 الفترة الأولى ورقي العربية إناث 28 / 1 / 2019 2 / 3 / 2019 6 / 4 / 2019 10 / 4 / 2019 الفترة الثانية ورقي العربية إناث 28 / 1 / 2019 30 / 3 / 2019 8 / 5 / 2019 13 / 5 / 2019

الاختبار التحصيلي (نظري)

الفترة نوع الاختبار اللغة الجنس فترة التسجيل المبكر فترة الاختبار من إلى من إلى الفترة الأولى ورقي العربية إناث 28 / 1 / 2019 2 / 3 / 2019 6 / 4 / 2019 10 / 4 / 2019 الفترة الثانية ورقي العربية إناث 28 / 1 / 2019 30 / 3 / 2019 8 / 5 / 2019 13 / 5 / 2019

اختبار القدرات العامة للجامعيين

الفترة نوع الاختبار اللغة الجنس فترة التسجيل المبكر فترة الاختبار من إلى من إلى طوال العام محوسب العربية الكل طوال العام طوال العام طوال العام طوال العام == ورقي العربية الكل 17 / 9 / 2018 6 / 10 / 2018 5 / 11 / 2018 7 / 11 / 2018

اختبار كفايات اللغة الانجليزية STEP

الفترة نوع الاختبار اللغة الجنس فترة التسجيل المبكر فترة الاختبار من إلى من إلى طوال العام محوسب الإنجليزية الكل طوال العام طوال العام طوال العام طوال العام

اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية EPT

الفترة نوع الاختبار اللغة الجنس فترة التسجيل المبكر فترة الاختبار من إلى من إلى طوال العام محوسب الإنجليزية الكل طوال العام طوال العام طوال العام طوال العام

اختبار المعلمين والمعلمات

الفترة نوع الاختبار اللغة الجنس فترة التسجيل المبكر فترة الاختبار من إلى من إلى الفترة الأولى ورقي العربية ذكور 25 / 9 / 2018 27 / 10 / 2018 23 / 11 / 2018 1 / 12 / 2018 الفترة الأولى ورقي العربية إناث 1 / 10 / 2018 27 / 10 / 2018 23 / 11 / 2018 1 / 12 / 2018

​اختبار القدرة المعرفية​

لفترة نوع الاختبار اللغة الجنس فترة التسجيل المبكر فترة الاختبار من إلى من إلى الفترة الأولى ورقي العربية ذكور 27 / 6 / 2018 14 / 7 / 2018 6 / 8 / 2018 8 / 8 / 2018 الفترة الثانية ورقي العربية ذكور 25 / 9 / 2018 27 / 10 / 2018 23 / 11 / 2018 24 / 11 / 2018

وقد صرح الموقع الرسمي لموقع “قياس” تلك الجداول فهي المواعيد الرسمية للاختبارات الورقية والمكتوبة والمحسوبة على مدار العام، وفي حالة تغير المواعيد سوف نتابع معكم وتحديثها فور تواجد أي تحديثات.

شاهد بالفيديو الفرق بين الاختبارات المكتوبة الورقية والمحسوبة

والفيديو التالي يوضح لكم الفرق بين الاختبارات الورقية والمحسوبة والمكتوبة في الاختبارات في قياس:-

الأسئلة الأكثر شيوعًا عبر خدمات قياس

وهذه مجموعة كبرى من الأسئلة الشائعة التي توضح ماهي خدمات قياس، كافة الأسئلة تدور في أذهان الكثيرون، فقط أطلعوا عليها لكي يتم الإفادة بخدمات قياس المختلفة.

ويعد المقياس التحصيلي الخاصة بالاختبارات التعليمية للطلاب والذي قام المركز الوطني قياس بتطويرها والتابعة لهيئة التقويم التعليمي، والذي يهدف إلى توفير كافة الإمكانيات الخاصة بالاختبارات.

الأسئلة الأكثر شيوعا بخصوص اختبارات قياس

مواعيد التسجيل في كفايات المعلمين والمعلمات عبر قياس

فضلا على ذلك نعرض عليكم مواعيد فُتح باب التسجيل لـ كفايات المعلمات عبر موقع قياس للتسجيل وللدخول المباشر “اضغط هنا“.

وقد أعلن المركز الوطني قياس عن بداية تلقي الطلبات في الاختبارات الخاصة كفايات المعلمين 1440 بداية من يوم 25 سبتمبر 2018، وحتى 27 أكتوبر الحالي، بينما فترة كفايات المعلمات 1440 سوف تبدأ 1 أكتوبر وتنتهي 17 أكتوبر 2018.