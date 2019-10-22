تعرف على مميزات تأشيرة مضيف في السعودية – نظام أبشر

من المقرر ان تتيح السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة نظام تأشيرة جديد يطلق عليه اسم تأشيرة مضيف والتي ستحتوي على مميزات قيمة وذلك بحسب ما كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة في المملكة عبد الله قاضي

القاضي تحدث خلال برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية قائلا ان نظام تأشيرة مضيف سيتيح للمواطن والمقيم استضافة ‏ضيوف المملكة على كفالتهم الشخصية لمدة 90 يوماً.

وأضاف قاضي ، أنه سيتم استخراج تأشيرة مضيف الجديدة عبر نظام أبشر، مبيناً، أنه سيجري إعلان آلياتها ورسومها عند إقرارها.

وأكد القاضي، أن ‏مَن سيأتي للعمرة سيكون متاحاً له التجوّل في ربوع ‏المملكة بحرية وحضور الفعاليات، وكذلك مَن قدم للسياحة ‏فبإمكانه أداء العمرة‎.

الجدير بالذكر أن السعودية كانت قد أتاحت مؤخراً أيضاً منح تأشيرات سياحية جديدة من شأنها تشجيع وتعزيز موقع المملكة السياحي الذي ينعكس على عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد إيجاباً، حيث تبلغ رسومها 440 ريالاً ويستغرق إصدارها ما بين 5 و30 دقيقة، وتمنح عبر المنصة الإلكترونية أو عند الوصول وتكون صالحة لغاية عام واحد من تاريخ الإصدار وتمنح لمَن بلغ الـ 18 من عمره، أما مَن دون ذلك فيشترط وجود ولي أمر، بجانب أن الديانة غير مشروطة وتمنح فترة إقامة لمدة 90 يوماً في العام الواحد.

وتشمل الدول المصرح لمواطنيها بدخول السعودية: 38 دولة من أوروبا، وهي النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وإيرلندا وموناكو وأندورا وروسيا ومونتيرو وسان مارينو وأوكرانيا وإنجلترا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وقبرص، و7 دول من آسيا، وهي سلطنة بروناى واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين، ومن أميركا الشمالية دولتان، هما الولايات المتحدة وكندا، ومن أستراليا مملكة أستراليا ونيوزلندا.