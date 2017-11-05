الملك سلمان يحارب الفساد باجراءات حازمة .. أسماء وصور الامراء الموقوفين

صحيفة المختصر – نشرت صحيفة الاقتصادية السعودية سلسلة بأسماء وصور وصفات وأعمال الأمراء والمسؤولين الذين جرى توقيفهم وقالت قناة “العربية ” السعودية ، نقلا عن مصادر (لم تحددها)، إنه جرى إلقاء القبض على 10 أمراء وعشرات الوزراء السابقين بالسعودية من قبل هيئة مكافحة الفساد الأزمة ليل السبت، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت القناة أن هيئة مكافحة الفساد ستعيد فتح أوراق سيول جدة (عام 2009) ووباء كورونا، من غير أن تذكر المزيد من التفاصيل.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أعلن ليل السبت، أمرا بتكوين هيئة عليا برئاسة ولي العهد، للتحقيق في مسائل الفساد، واتخاذ ما يجبر إزاء المتورطين.

ويمنح الأمر الملكي إلى اللجنة مهاما بينها “حصر الإنتهاكات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في مسائل الفساد العام”.

كما تتولى الهيئة مهام “التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وأوضح البروفايلات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ووقف نقلها أو تحويلها من قبل الأفراد والكيانات أياً كانت صفتها”.

وضمن صلاحيات الهيئة كذلك “اتخاذ ما يجبر مع المتورطين في مسائل الفساد العام”.

كما إلى اللجنة الحق في “تقرير ما تشهده منجزاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أظهروا تجاوبهم معها”.

وقضى الأمر الملكي بأن “للجنة الاستعانة بمن تشهده ولها تكوين مجموعات للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض عدد من أو شامل صلاحياتها لهذه الفرق”.

وألمح الملك سلمان إلى تورط أفراد ذوي نفوذ وسلطة في مسائل فساد، من غير أن يسمهم.