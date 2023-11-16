ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي كورة اون لاين في تصفيات كأس العالم

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي كورة اون لاين في تصفيات كأس العالم، يخوض منتخب مصر بقيادة البرتغإلى روى فيتوريا، تحدياً جديداً، عندما يستضيف نظيره الجيبوتى فى مباراة مثيرة ومرتقبة، ضمن منافسات الجولة الأولى بتصفيات المونديال، والتى ينافس فيها ألفراعنة وجيبوتى فى مجموعة متوازنة مع كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيسأو، سيراليون، إثيوبيا.

ويطمح الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

وفي حديثه حول هذه المباراة أكد نجم منتخب مصر محمد النني في تصريحات خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة: "أن مباراة جيبوتي هي مواجهة هامة؛ لأنها في بداية المشوار والتي ستعطينا دفعة قوية لما هو قادم". وأضاف: "نريد إخبار الخصوم أيضًا أننا سنبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى كأس العالم لتحقيق حلم المصريين".

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وخاض محمد صلاح 20 مباراة في تصفيات كأس العالم ونجح في تسجيل 11 هدفا بالإضافة لصناعة 9 أهداف.

وحال تسجيل محمد صلاح هدفا في مباراة اليوم أمام جيبوتي سيحتل وصافة قائمة ترتيب هدافي مصر في تصفيات المونديال على مدار التاريخ والتي يتصدرها محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق برصيد 14 هدفا ويليه عمرو ذكي برصيد 12 هدفا ثم صلاح بـ 11 هدفا .

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ويحتل محمد صلاح حاليا وصافة ترتيب هدافي منتخب مصر عبر التاريخ في جميع البطولات برصيد 51 هدفًا خلف حسام حسن الذي سجل 68 هدفًا.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي؟

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي غدا الخميس ١٦ نوفمبر، وتنطلق صافرتها في السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي؟

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت حصولها على حق البث الفضائي لجميع مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، سواء المباريات التي تقام على ملعبه أو على ملعب الخصم.