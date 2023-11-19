ياسر رشاد - القاهرة - كورة لايف.. مشاهدة مباراة مصر وسيراليون بث مباشر في تصفيات كأس العالم يلا شوت اليوم

كورة لايف.. مشاهدة مباراة مصر وسيراليون بث مباشر في تصفيات كأس العالم يلا شوت اليوم، يلتقي منتخب مصر مع سيراليون اليوم، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويطمح الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من "بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، وجيبوتي".

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجحت في الحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، سواء التي تقام داخل مصر أو خارجها، وذلك بالتعاون مع ثلاثة شركاء رئيسيين (أورا - اتصالات - البنك الأهلي).

لم يسبق لمنتخب مصر الفوز علي سيراليون، حيث التقي المنتخبين رسميًا في مواجهتين بتصفيات أمم أفريقيا 2012، حيث تعادلًا ذهابًا بالقاهرة في سبتمبر 2010 قبل خسارة الفراعنة إيابًا بهدفين مقابل هدف في سبتمبر 2011.

واختتم منتخب «الفراعنة» تدريباته على إستاد صامويل دي كانيون في ليبيريا، وشارك فيه الـ ٢٢ لاعبا في قائمة منتخب مصر وهم :محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

ووصلت بعثة منتخب مصر، الجمعة، إلى ليبيريا استعداداً لمواجهة سيراليون، يطمح الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات إفريقية.

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يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بعد اكتساحه في الجولة الأولى جيبوتي بستة أهداف دون رد، فيما يحتل منتخب سيراليون المركز الرابع بنقطة واحدة تحصل عليها من تعادله سلبا مع إثيوبيا.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سيراليون

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هانى ومحمد عبدالمنعم وعلى جبر ومحمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - محمد النني- أحمد سيد زيزو.

فى الهجوم: محمود تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى محمد.

موعد مباراة منتخب مصر مع سيراليون

يواجه منتخب مصر الأول نظيره سيراليون فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم (2026) فى السادسة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات على ملعب صامويل كاتيون فى دولة ليبيريا.