ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الأهلي المصري يلا شوت اليوم بث مباشر في كأس العالم للأندية ضد فلومينينسي

مشاهدة مباراة الأهلي المصري يلا شوت اليوم بث مباشر في كأس العالم للأندية ضد فلومينينسي ، مساء اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية السعودية، ينتظرها الملايين من جماهير المارد الأحمر، حيث يلتقي الفريقان ضمن منافسات قبل نهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023، حيث يلتقي الفائز منهما، فريق اوراوا أو نادي مانشستر سيتي في المباراة النهائية.

الأهلي وفلومينينسي

وسبق أن فاز النادي الأهلي على فريق نادي الاتحاد السعودي بنتيجة (3- 1) في مباراة جمعت بينهما الجمعة الماضية باقدام على معلول وحسين الشحات وحسام عاشور، فيما سجل لفريق الاتحاد كريم بنزيما.

موعد المباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك عبدالله الرياضي بمدينة جدة، مساء اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023، وسط حضور كبير من جماهير النادي الأهلي.

القنوات الناقلة مباراة الاهلي وفلومينينسي بث مباشر

مجموعة قنوات SSC Sports السعودية

إذاعة المباراة على قناة SSC 1 HD المشفرة

التردد الجديد لـ قناة ssc الرياضية على القمر الصناعي نايل سات

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية | من هنـــا

– التردد: 12523

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد 3 قنوات مجانية ناقلة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر

ويمكن لعشاق كرة القدم متابعة مباراة الأهلي اليوم عبر ثلاثة قنوات مجانية على أقمار مختلفة بث مباشر بالمجان عبر اقمار مختلف هي الاتي:

1- قناة CBC Sport HD

– قمر صناعي: Europe*Star 1

– التردد: 11135

– الاستقطاب: أفقي H

– الترميز: 27500

2- قناة Varzesh HD، تبث على القمر صناعي: إنتل سات 62 شرق بتردد: 11555

– الاستقطاب: رأسي V

– معدل ترميز 30000

3- قناة Football HD

– قمر صناعي: الياه سات

– التردد: 11785

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

معلق مباراة الاهلي وفلومينينسي

ويعلق الكابتن مدحت شلبي على مباراة الأهلي والفريق البرازيلي في الدور الربع النهائي من البطولة.

كيف تشاهد مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق شاهد، والذي يذيع كافة مباريات كأس العالم للأندية.

وسوف يقوم علي سعيد الكعبي بالتعليق على المباراة عبر تطبيق شاهد.