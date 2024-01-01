رسميا.. آينتراخت فرانكفورت يعلن ضم فان دي بيك لاعب اليونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني التعاقد مع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد "فان دي بيك"، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء مقابل 11 مليون يورو.

وانتقل اللاعب الهولندي إلى مانشستر يونايتد في موسم 2020/21 قادما من أياكس، في صفقة بلغت قيمتها 39 مليون يورو.

ومنذ انتقال فان دي بيك إلى اليونايتد شارك في 62 مباراة وبواقع "2.151" دقيقة، ساهم خلالهم في 4 أهداف فقط (سجل هدفين، قدم تمريرتين حاسمتين).

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