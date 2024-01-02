يورجن كلوب يوجه رسالة قوية لمصور مباراة ليفربول ونيوكاسل

ياسر رشاد - القاهرة - وجه يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي رسالة قوية لمصور مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وكان ليفربول قد حقق الفوز على نظيره نيوكاسل بنتيجة 4/2، في المباراة التي أُقيمت بالأمس الإثنين، والتي شهدها ملعب "أنفيلد".

ونجح الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد في اللقاء، مما جلعه يحصد على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

واحتفل يورجن كلوب بالفوز على نيوكاسل عقب نهاية المباراة، ليسقط خاتم زواجه، حيث ظل يبحث عنه، لكنه وجده ومن ثم أكمل الاحتفالات مع الجماهير.

تحدث يورجن كلوب في تصريحات صحفية، حيث قال: "بالتأكيد كاد الأمر أن يكون مروعًا حقًا بالنسبة لي، لقد فقدته في البحر ذات مرة وكنت بحاجة إلى غواص محترف، كانت صدمة كبيرة لكنها مرت بسلام".

وتابع كلوب تصريحاته: "لقد وجدت هذا الخاتم بفضل المصور، أقول له أنه الآن أسطورتي، ويمكنه تصوير وجهي بشكلٍ قريب الآن كيفما يشاء".

الجدير بالذكر أن ليفربول يستمر في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، حيث يحل في المركز الأول برصيد 45 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في الوصافة بـ 42 نقطة.