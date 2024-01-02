مصور مباراة ليفربول ونيوكاسل ينقذ كلوب.. شاهد بالفيديو

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لموقف لا يُحسد عليه خلال مواجهة نيوكاسل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ونجح ليفربول في الاستمرار بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، بعد تحقيق الفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4/2.

وأنقذ مصور المباراة كلوب بعدما فقد خاتم زواجه، ليقوم المدرب الألماني بتوجيه الشكر للمصور عقب نهاية المباراة، بعدما كان في طريقه للاحتفال مع جماهير الريدز.

شاهد.. مصور مباراة ليفربول وتوتنهام يُنقذ يورجن كلوب

وتحدث كلوب في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة، فقال: "بالطبع الأمر كاد أن يكون مرعبًا بالنسبة لي، فقد خسرته قبل ذلك في البحر وكنت بحاجة إلى غواص محترف، كانت صدمة كبيرة لكنها مرت بسلام".

وأكمل المدرب الألماني تصريحاته: "نجحت في إيجاد هذا الخاتم بفضل هذا المصور، أقول له أنه الآن أسطورتي، ويمكنه تصوير وجهي بشكلٍ قريب الآن كيفما يشاء".