بديل نيمار يفجر أزمة في الهلال السعودي

مازال الحديث مستمرًا عن بديل البرازيلي نيمار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتحدثت التقارير عن أن إدارة الهلال السعودي تعمل على التعاقد مع بديل نيمار، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بضم ظهير أيسر أو صانع ألعاب.

وكان نيمار صاحب الـ 31 عامًا قد انضم إلى صفوف الهلال السعودي في فترة الانتقالات الصيف الماضي، مقابل 90 مليون يورو قادمًا من باريس سان جيرمان بعقد لمدة عامين.

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وتعرض نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب البرازيل، لينتهي موسمه مع الهلال بشكل رسمي بعد إجراء العملية الجراحية.

وكشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود، أنه يتعين على إدارة نادي الهلال السعودي إسقاط اسم نيمار من قائمة الفريق بشكل كامل، ولا يوجد حل آخر.

وأوضح أباعود أن فترة السماح التي استفاد منها الاتحاد تم إلغائها، والتي قام من خلالها بتسجيل 8 لاعبين فقط في القائمة المحلية، والتعاقد مع 10 لاعبين واستفاد بكل لاعبيه في البطولات القارية، وهو ما تم تغييره.

وأشار إلى أن الحل الوحيد أمام الهلال هو قيامه بإسقاط اسم نيمار بالكامل عبر النظام الإلكتروني الموحد ومن ثم يوقع معه من جديد في يوليو القادم، مع دفع رواتبه كاملة.