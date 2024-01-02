"عندما يهدر فرصة ترى الابتسامة على وجهه".. لاعب ليفربول يتحدث عن محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث كورتيس جونز، لاعب ليفربول عن نجم الفريق المصري، محمد صلاح، مشيرا إلى أنه معجب بالعقلية التي يلعب بها المباريات.

وقال جونز عبر موقع النادي: "نفذت الكلمات في مدح محمد صلاح، لقد أهدر ركلة جزاء، لكن هذا هو الحال مع صلاح، فهو لا يخرج من أجواء المباراة بسبب ذلك. ويعلم أنه سيسجل من أي فرصة تصل إليه".

وأضاف: "يقول صلاح في ذهنه طوال الوقت سأسجل سأسجل، ولهذا السبب عندما يهدر فرصة ترى الابتسامة على وجهه لأنه يعلم أنه سيغتنم فرصته التالية".

واختتم جونز: "بالفعل ينجح في التسجيل مرة أخرى، ولهذا السبب فهو أحد أفضل اللاعبين في العالم منذ عدة سنوات حتى الآن".

وأهدر محمد صلاح ركلة جزاء وسجل هدفين في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل، مساء أمس، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-2.

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