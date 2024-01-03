موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الفريق الكروي بنادي فريق ريال مدريد ضد نظيره مايوركا، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وسيلاقي فريق ريال مدريد نظيره مايوركا مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مايوركا

ستقام مباراة ريال مدريد ضد نظيره مايوركا مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الليجا، 2023/24.

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وستنطلق صافرة المباراة بين فريقي ريال مدريد ومايوركا في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والريع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة مايوركا

شهدت قائمة ريال مدريد لمباراة مايوركا عودة الثلاثي فينيسيوس جونيور وداني كارفاخال، وأردا جولر.

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، أنطونيو روديجر، تشواميني، جارسيا.

الوسط: توني كروس، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام.ل

في الهجوم: إبراهيم دياز، رودريجو.