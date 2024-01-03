الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم يعلن قائمة المرشحين لتشكيل الأفضل خلال 2023 وسط غياب صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم "fifpro" قائمة المرشحين للتشكيل المثالي لعام 2023 والتي ضمت 23 لاعبا، وفقا لتصويت ما يقرب من 22000 لاعب كرة قدم.

وشهدت القائمة غياب الجناح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن اللاعبين المرشحين للتشكيل المثالي لعام 2023.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، إيدرسون، إميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: روبن دياز، فيرجيل فان ديك، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، جون ستونز، كايل ووكر.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كيفين دي بروين، إلكاي جوندوجان، لوكا مودريتش، رودري، برناردو سيلفا، فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: كريم بنزيما، إيرلينج هالاند، هاري كين، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، فينيسيوس جونيور.

وسيتم اختيار اللاعبين الـ 11 الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في مراكزهم لجائزة أفضل 11 لاعبًا في العالم، على أن يتم الإعلان عنهم في حفل توزيع جوائز الأفضل لكرة القدم "FIFA" المقامة في لندن، يوم الاثنين 15 يناير 2024.

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