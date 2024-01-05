ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الـ 19.. ريال مدريد في الصدارة وبرشلونة يستعيد المركز الثالث

نجح برشلونة في خطف فوزًا مثيرًا من نظيره لاس بالماس، في المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني الممتاز.

وأسدل الستار مساء أمس الخميس على منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني، والتي شهدت مفاجأت متعددة أبرزها سقوط إشبيلية أمام أتلتيك بلباو.

وواصل ألميريا تعثره في البطولة، بعد السقوط أمام أوساسونا في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة، ليواصل تذيل جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

واستعاد برشلونة المركز الثالث في جدول الترتيب، بعدما قلب الطاولة أمام لاس بالماس، وحقق الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عن طريق ركلة جزاء، ليحول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف.

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ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الـ 19

1- ريال مدريد 48 نقطة.

2- جيرونا 48

3- برشلونة 41

4- أتلتيك بلباو 38

5- اتليتكو مدريد 38

6- ريال سوسيداد 32

7- ريال بيتيس 28

8- خيتافي 26

9- فالنسيا 26

10- لاس بالماس 25

11- رايو فاييكانو 23

12- أوساسونا 22

13- فياريال 19

14- ريال مايوركا 18

15- ألافيس 17

16- إشبيلية 16

17- سيلتا فيجو 16

18- قادش 15

20- غرناطة 11

20- ألميريا 5 نقاط.