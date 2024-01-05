غياب رونالدو ووجود ميسي.. الاتحاد الدولي للتاريخ يعلن أفضل 11 لاعبا في 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء أفضل تشكيل في عام 2023، حيث شهدت الخطة غياب كريستيانو رونالدو ووجود ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

وبجانب ميسي، ظهر صانع ألعاب مانشستر سيتي كيفن دي بروين، وجود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، بالإضافة إلى كيليان مبابي جناح باريس وإيرلينج هالاند مهاجم السيتي.

وجاء التشكيل الأفضل خلال عام 2023 كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: روبن دياز، كيم مين جاي، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: ليونيل ميسي، جود بيلينجهام، كيفن دي بروين، رودري.

خط الهجوم: كيليان مبابي، إيرلينج هالاند، هاري كين.

اقرأ أيضا..

هالاند ليس في المقدمة.. قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم