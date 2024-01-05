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غياب رونالدو ووجود ميسي.. الاتحاد الدولي للتاريخ يعلن أفضل 11 لاعبا في 2023

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء أفضل تشكيل في عام 2023، حيث شهدت الخطة غياب ووجود ليونيل لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

وبجانب ميسي، ظهر صانع ألعاب مانشستر سيتي كيفن دي بروين، وجود بيلينجهام لاعب ، بالإضافة إلى كيليان مبابي جناح باريس وإيرلينج هالاند مهاجم السيتي.

وجاء التشكيل الأفضل خلال عام 2023 كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: روبن دياز، كيم مين جاي، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: ليونيل ميسي، جود بيلينجهام، كيفن دي بروين، رودري.

خط الهجوم: كيليان مبابي، إيرلينج هالاند، هاري كين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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