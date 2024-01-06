شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الوحدة الإماراتى ودياً خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك للمشاركة فى دورتين وديتين بدولة الإمارات فى الفترة من 24 يناير حتى 29 من ذات الشهر، للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.

وينافس الزمالك 6 فريق في وديات الإمارات مقسمة إلى ثلاثة فى البطولة الأولى خلال الفترة من 18حتى 24 يناير الجاري، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير الجاري، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

ويشارك الزمالك في الدورة الثانى والتى ستكون في الفترة من 24 حتى 29 يناير الجاري، وتقام بدبى بمشاركة أندية ووهان الصينى والرجاء المغربي و أهلى جدة السعودي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الوحدة الإماراتى

ويستعد الزمالك لمواجهة الوحدة الإماراتى فى السادسة والنصف مساء السبت 20 يناير الجارى باستاد آل نهيان بالإمارات.

يدرس مسئولو نادى

برئاسة حسين لبيب اكثر من سيرة ذاتية لعدد من المدربين الاجانب لتولى المهمة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، ليكمل مشوار معتمد جمال مع الزمالك والذى قاد الفريق بعد رحيل اوسوريو الذى تم توجيه الشكر له

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الزمالك

تم عرض اكثر من مدرب على إدارة الزمالك، من بينها الألمانى فرانكو فودا مدرب منتخب النمسا السابق وزيورخ السويسري، ليتولى قيادة الفريق فى المرحلة المقبلة، الا أن

أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك اكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فرانكو فودا معروض على الزمالك من أجل تولى مهمة القيادة الفنية للفريق من بين الأسماء المعروضة.

ويسعى مسئولو الزمالك لحسم ملف المدير الفنى الذى يتولى مهمة الفريق خلال الفترة المقبلة ، فى اسرع وقت على ان يتم الاستقرار على المدرب الجديد والتفاوض معه للاتفاق على تفاصيل استلامه المهمة مع الابيض

ويرغب مجلس الإدارة فى التعاقد مع مدرب أجنبى كفء يتولى زمام الأمور فى المرحلة المقبلة، على أن يتواجد معتمد جمال المدير الفنى الحالى فى الجهاز الفنى الجديد للفريق.



