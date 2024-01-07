ضمك يكشف حقيقة مفاوضات اتحاد جدة لضم نجمه

كشف نادي ضمك حقيقة حقيقة مفاوضات الاتحاد مع لاعيه لضمه في الميركاتو الشتوي الجاري.

آشارت تقارير صحفية سابقة إلى إهتمام نادي الاتحاد السعودي بالتعاقد مع الكاميروني كيفن نكودو جناح فريق ضمك في موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

كشف سعد الحزوبر مساعد المدير التنفيذي لكرة القدم بفريق ضمك حقيقة مفاوضات اتحاد جدة مع لاعبه.

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أكد سعد الحزوبر في تصريحات صحفية عدم وصول أي عرض رسمي أو شفهي من نادي الاتحاد للتوقيع مع الكاميروني نكودو، خلال الميركاتو الشتوي.

وأوضح الحزوبر أنه لا توجد نيه لبيع او إعارة نكودو في الفترة الحالية خاصةً وأنه أحد العناصر الأساسية في الفريق.

يتواجد نكودو في المركز الثالث بقائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 14 هدفاً خلف كل من كريستيانو رونالدو نجم النصر بـ 20 هدف، والصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال بـ 17 هدف.