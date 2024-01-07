شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير إلى الإمارات 18 يناير للمشاركة فى بطولتى دبى وأبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة فريق الزمالك إلى الإمارات يوم 18 يناير الجارى، للدخول في معسكر خارجى خلال فترة التوقف الدولى، والتى يخوض خلالها الفريق دورتين وديتين فى الفترة من 18 إلى 29 يناير الجارى.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تكليف أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة النادي بتولي رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فى الإمارات خلال المعسكر المقرر له فى شهر يناير المقبل

وسيشارك الزمالك خلال معسكر الإمارات فى بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير المقبل بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على استاد آل مكتوم.