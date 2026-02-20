اخبار الخليج / اخبار الإمارات

منصور بن زايد: اعتماد دعم «وقف أم الإمارات للأيتام» ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة إن اعتماد دعم «وقف أم للأيتام» يجسد ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة.
وأضاف سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في شهر العطاء، نؤكد أن الخير نهج راسخ في الإمارات، واعتماد دعم «وقف أم الإمارات للأيتام» يجسّد التزامنا برعاية الأيتام والاستثمار في مستقبلهم، ترجمةً لرؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ العطاء المستدام وتعزيز التلاحم المجتمعي».
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «رمضان شهر الرحمة… وبالعطاء تزدهر الأوطان».

