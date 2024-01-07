شكرا لقرائتكم خبر قائد الاتفاق مطلوب في الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترددت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية تؤكد أن جوردان هندرسون، قائد الاتفاق، يُريد العودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن هذا الأمر قد يُكلفه كثيرا من الأموال.

وكشفت صحيفة «ذا صن» عن أن هناك 4 أندية أوروبية تُريد التعاقد مع جوردان هندرسون، وهي: تشيلسي، نيوكاسل من إنجلترا، إضافة إلى سيلتك الأسكتلندي، ونادٍ ألماني لم يُذكر اسمه.

ويبحث نادي تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، عن تدعيم خط وسط الفريق، في ظل اقتراب رحيل كونور جالاجر، خلال الفترة القادمة، إلى صفوف توتنهام.

ومن جانبه، أكد الإعلامي جاكوبس بين عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أنه في حالة بيع هندرسون إلى فريق آخر، سيحصل ليفربول على نسبة بيع.

وأشار جاكوبس إلى أن الاتفاق لن يُوافق على أي عرض إلا إذا كان «مذهلا» من الناحية المادية، وذلك لأن النادي لا يمتلك ميزانية كبيرة، ويتم إنفاق مخصصاتهم الموسمية، وهذا يعني أنه إذا أراد هندرسون الرحيل، فستكون المفاوضات صعبة.