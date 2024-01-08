وفاة أسطورة بايرن ميونخ فرانز بيكنباور بعد صراع مع المرض

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الاثنين، وفاة فرانز بيكنباور أسطورة العملاق البافاري السابق وكرة القدم العالمية والأوروبية في القرن الماضي.

وتوفي فرانز بيكنباور عن عمر ناهز الـ 77 عامًا بعد صراع طويل مع المرض مساء اليوم الاثنين.

ولعب فرانز بيكنباور لأندية بايرن ميونيخ ونيويورك كوزموس وهامبورج، وحقق مع نادي بايرن ميونخ 3 كؤوس أوروبية، 1 كأس الإنتركونتيننتال، 1 كأس الكؤوس الأوروبية، 4 الدوري الألماني و4 كؤوس ألمانيا.

وفاز مع هامبورج بلقب الدوري الألماني مرة واحدة، وفاز مع نيويورك كوزموس بثلاثة ألقاب في دوري أمريكا الشمالية لكرة القدم.

اقرأ أيضًا: هل يزامل ميسي؟.. بنزيما يضغط على إدارة الاتحاد السعودي للرحيل

ولعب بيكنباور دوليًا مع ألمانيا 103 مرات، 50 منها كقائد، وكان بطل العالم في عام 1974 وبطل بطولة أوروبا في عام 1972، وفاز فرانز بيكنباور بجائزتي الكرة الذهبية خلال مسيرته المهنية، في عامي 1972 و1976.

وعلى مستوى إنجازاته كمدرب، كان فرانز بيكنباور بطل العالم مع ألمانيا عام 1990، وكمدرب لبايرن ميونيخ فاز بالدوري الألماني مرة واحدة وكأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة.

وكان فرانز بيكنباور رئيسًا لبايرن ميونيخ بين عامي 1994 و2009، ومن بعدها تم فيه تعيينه رئيسًا فخريًا.