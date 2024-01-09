نجم برشلونة وليفربول السابق على رادار إنتر ميامي الأمريكي

دخل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو. لاعب الدحيل القطري الحالي وبرشلونة وليفربول السابق، دائرة اهتمامات إنتر ميامي الأمريكي، لضمه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويضم إنتر ميامي العديد من اللاعبين السابقين لبرشلونة، مثل: ليونيل ميسي، وسيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا، ولويس سواريز.

ووفقا لصحيفة “آس” الإسبانية، يرغب إنتر ميامي في الحصول على خدمات البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب الدحيل القطري المعار من أستون فيلا، خلال يناير الجاري.

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وقد ترى الصفقة النور، إذا نجح اللاعب البرازيلي في قطع إعارته مع النادي القطري، من أجل مزاملة ميسي مجددا.

وسبق أن قضى كوتينيو 3 مواسم في برشلونة رفقة ميسي، بعد انتقاله الذي بلغ 105 ملايين جنيه إسترليني، قادما من ليفربول مطلع عام 2018.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كوتينيو يحظى أيضا باهتمام من لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.