سيميوني يتحدث عن إمكانية ثأر ريال مدريد من أتلتيكو في السوبر الإسباني

تحدث دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد عن مواجهة نظيره ريال مدريد في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر الإسباني، وإمكانية ثأر الملكي.

وسيلاقي فريق أتليتكو مدريد نظيره ريال مدريد مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.

وستقام مباراة أتليتكو مدريد وريال مدريد على ملعب “الأول بارك” في جامعة الملك سعود بالرياض مساء غدا الأربعاء، في تمام التاسعة مساءًَ بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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وكان نادي أتلتيكو مدريد قد فاز على نظيره ريال مدريد في مسابقة الدوري الإسباني بنتيجة 3/1.

وقال دييجو قبل مواجهة ريال مدريد في الديربي: “مباراة الغد مثل أي لقاء نخوضه، ومعرفة أننا نلعب ضد منافس كبير يحمسنا ويثيرنا أكثر”.

وواصل: “الفوز على ريال مدريد في الدوري الإسباني، المنافس عانى من بعض الإصابات حينها، ولكن كل لقاء يختلف عن الآخر وله ظروفه الخاصة”.

وتابع مدرب أتليتكو مدريد: “مستوى لاعبي الملكي يتحسن دائمًا، ونحاول إعداد أنفسنا للعب بالطريقة التي نريدها في هذه اللحظة”.

وأردف سيميوني: “بطولة الدوري تختلف عن كأس السوبر ولكن دائمًا نريد أن نقدم أداء جيدًا”.

وأشار إلى أن ريال مدريد في لقاء الدوري لم يدفع بعدد من لاعبيه بسبب الإصابات، ولكن الآن عادوا والأمور تختلف”.

واختتم: “لا يوجد أي عروض حاليًا للاعبي أتليتكو مدريد من الدوري السعودي، وفي حال حدوث ذلك سوف نرى ما هو الأفضل للنادي، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد قلق”.

وسيلاقي الفائز من مباراة أتليتكو مدريد وريال مدريد الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا في نهائي البطولة، يوم الأحد المقبل الموافق 14 يناير.